السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم ببدء العام الميلادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات التهنئة مع أصحاب ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادى الجديد 2022 ، حيث أعرب فى برقياته للزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار، وعن تطلعه بكل تفاؤل أن يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم لجميع شعوب العالم .





كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة لأبناء مصر فى الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد، جاء فيها: "الأخوة والاخوات أبناء مصر فى الخارج بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2022 يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب تمنياتى بدوام النجاح والتوفيق، أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم فى مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقى والازدهار". وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برقيات تهنئة بالعام الميلادى الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهنانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام التنمية والتقدم والرخاء .

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