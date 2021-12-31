محافظ البحيرة: افتتاح مسجد البحرى بكوم حمادة بتكلفة 2 مليون و650 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.





وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد. وأشار محافظ البحيرة أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وإفتتاح أكثر من 320 مسجد بتكلفة تجاوزت 435 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى. جاء ذلك خلال أداء محافظ البحيرة لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور بالتزامن مع إفتتاح مسجد البحرى بقرية كوم شريك بكوم حمادة على مساحة 1032 وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و650 ألف جنية. وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها" أن للوقت أهمية عظيمة وقيمة غالية نفيسة فى حياة الإنسان وهو من أجل النعم التى أمتن الله (عز وجل) بها علينا فيجب إغتنامه فى أعمال الخير التى تنفع النفس والمجتمع والوطن.

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