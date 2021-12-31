الداخلية: قوافل إنسانية لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجهت مديرية أمن الوادى الجديد قافلة طبية تشمل العديد من التخصصات المختلفة إستهدفت قريتى (جدة – عدن) بنطاق المحافظة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كذلك توزيع المساعدات العينية عليهم.





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