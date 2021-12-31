طلعت على الرصيف.. شاهد ماذا فعلت الرياح والأمطار فى «تريلا» (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال حالة الطقس عدم استقرار فى الأحوال الجوية مشيرة إلى أن عدم الاستقرار بدأت الخميس.
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