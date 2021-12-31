حصاد 2021.. نجاحات قطاع المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وانطلقت الخدمات من تطوير المناهج التعليمية وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية لتمكين طلاب الأزهر من مواصلة التفوق والتميز، مما شجع المزيد من الطلاب وأولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهرى، حيث نفَّذ قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الإجـراءات خلال هذا العام.

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