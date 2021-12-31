سقوط أمطار غزيرة على محافظة البحيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - كما تشهد محافظة البحيرة انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين، وكثفت إدارة المرور حملاتها المرورية لتأمين حركة السيارات والتحذير من السرعة الزائدة خصوصا على الطرق الصحراوى والزراعى والدولى الساحلى.

ووجه المحافظ هشام آمنة برفع درجة الإستعداد القصوى، إذ تم إنعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ البحيرة، وأيضا انعقاد الغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ المتوقعة بتعرض البلاد لحالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار إعتبارا من مساء أمس الخميس وتستمر على مدار اليوم الجمعة، وذلك وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، ولسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة إستعدت لموجة الطقس السيئ من خلال أكثر من 1260 معدة وطاقم، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفورى ورفع تراكمات المياة أولا بأول، موجها بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث.

ووجه محافظ البحيرة باستمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح تراكمات مياه الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وبمحيط المناطق السكنية والخدمية، وجاهزية بالوعات الصرف الصحى لسرعة شفط تراكمات المياة فى الأماكن التى تتعرض لتجمعات المياة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وأوضح محافظ البحيرة إلى قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعى ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجارى المائية، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكل محطات الصرف الزراعى، وكذلك أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر غير الآمنة وغير الشرعية وغلقها، وكذلك متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بالالتزام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج اثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار الغزيرة إلا للضرورة القصوى، وعدم البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث التقلبات الجوية، وتجنب السير بسرعات عاليه بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو اكشاك الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

من ناحية اخرى، لم تتلق غرفة العمليات المركزية المشكلة بديوان عام محافظة البحيرة أى شكاوى من المواطنين، ومن المقرر استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات على مدار 24 ساعة حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، لتلقى كافة البلاغات والشكاوى من المواطنين والتدخل لحل اى مشكلة قد تطرأ.