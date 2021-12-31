«بالمقشة والمساحة».. إزالة مياه الأمطار الغزيرة من شوارع مدينة نصر

جدة - نرمين السيد - أغرقت مياه الأمطار عدة مناطق فى مدينة نصر منذ الصباح، وذلك تزامنا مع تنويه هيئة الأرصاد الجوية بأن البلاد تشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة، وسقوط أمطارا بمعظم المحافظات.
جاء ذلك تزامنا مع تواجد خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ صباح اليوم الجمعة ميدانيا لتفقد جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء القاهرة وتسهيل وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.
وقالت الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة هو ذورة حالة عد استقرار الطقس وسط انخفاض لدرجات الحرارة وسقوط أمطار على فترات متقطعة على مدار اليوم، مشيرة إلى أن المناطق المعنية بسقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة هى الوجه البحرى والبحر الأحمر ومدن القناة والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وكذلك شمال الصعيد.
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