وختامه مسك.. الرئيس يُنهي 2021 بالخير والأمل على محافظات الجنوب

/669455/وختامه-مسك-الرئيس-ينهي-2021-بالخير-والأمل-على-محافظات-الجنوب

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام شهد العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في شتى المجالات ومختلف المحافظات، والتي من شأنها العمل على رفع كفاءة البنية التحتية والإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، الأمر الذي يميز هذا العام عن غيره رغم التحديات الكثيرة التي قام بها المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي جاء ليأكل الأخضر واليابس.

بما أن عام 2021 كان مميزا بالنسبة للمشروعات التي تم إنشائها، فهو عام الفرحة والخير أيضًا على أهالي الوجة القبلي بالصعيد، وذلك عقب ختامه بـ"أسبوع الصعيد" الذي تم تدشينه بمشاركة الرئيس السيسي، لافتتاح المشروعات القومية هناك، والتي توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

من أسيوط بدأت رحلة الرئيس نحو التطور وانتهت مؤخرا بأسوان، فما بين هاتين المحافظتين تم افتتاح الكثير من المشروعات التنموية التي أنشأتها الدولة لتغير الحياة هناك وتعيد الصعيد من طي النسيان، وجعله مركزًا يقصده المستثمرين، حيث إن العمل على المشاريع هناك لم يقتصر على التي تم افتتاحها في أسبوع الصعيد، ولكن هناك الكثير من المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ وغيرها من التي على وشك الانتهاء.. في هذا الصدد نستعرض سريعا بعض المشروعات التي افتتاحها الرئيس في الوجة القبلي.

مجمع أسيوط للبترول

بدأت الحكاية بافتتاح مجمع أسيوط للبترول وانتاج البنزين، والذي يعتبر من أهم مشروعات الدولة الاستراتيجية التي وضعت لتنمية الصعيد، وهو يعتبر أكبر مجمع بترولي في الوجة القبلي، حيث يعمل على تأمين إمداد البنزين للصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة، كما افتتح شركة تكرير البترول بنفس المحافظة والتي تعمل على تصنيع بنزين عالي الأوكنين، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بأسيوط 800 ألف طن سنوياً والتكلفة الاستثمارية 7 مليار جنيه .

محطة كهرباء أسيوط

وفي الزيارة نفسها للرئيس افتتح محطة توليد كهرباء غرب أسيوط الغازية بقدرة 1500 ميجاوات بتكلفة 7.7 مليار جنيه مصري، ويعد المشروع واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذ بمحافظة أسيوط.

محطة مياه أبو قرقاص

وفي المنيا افتتح الرئيس السيسي محطة مياة أبو قرقاص التي تخدم أكثر من 500 ألف نسمة في المنطقة، والتي تم إنشائها بتكلفة 885 مليون جنيه، إذ تم تشغيل لمحطة الجزئي بطاقة 102 / 204 ألف م3/يوم، كما تضم مأخذًا على نهر النيل ومحطة المياه وشبكات بطول 118.7 كيلومتر بأقطار من 1500 مم 250 مم .

وفي المحافظة نفسها افتتحت محطة العدوة للصرف ضمن مشروعات "حياة كريمة" حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب، وتصل إلى 30 ألف متر مكعب، وتقام على مساحة 15 فدان بتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه.

مجمع بياض ببني سويف

توقف قطار الإنجازات قليلا ليشهد ماحدث في بني سويف إذ افتتح الرئيس السيسي مجمع بياض العرب الذي يقع على مساحة 70 فدانا بتكلفة 900 مليون جنيه، والذي يضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرا، كما يتكون المجمع من 4 قطاعات "غذائي - هندسي - كيميائي - معدني".

مجمع البغدادي في الأقصر

وفي نفس الجولة أعلن المقيمين على مشروع مجمع البغدادي الانتهاء والذي يقع على مساحة 206 ألف متر مربع، ويشمل العديد من الأنشطة الصناعية، وهي: "مواد البناء - الديكورات - الأدوات المكتبية والكهربائية والهندسية - المنسوجات - الورق - الصناعات التعدينية - الصناعات الغذائية".

وبني المجمع بتكلفة 816 مليون جنيه، ويتيح 5700 فرصة عمل، كما يضم 206 وحدات بمساحات مختلفة تبدأ بـ 146 متر وحتى 432 مترا مربعا.

محور قوص بمحافظة قنا

وفي قناة يتوقف القطار مرة ثانية، لإتقاط بعض المشاهد من المشروع الكبير لمحور قوص على النيل والذي يبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 م بعدد 2 حارة مرورية / اتجاه، ويشمل 30 عمل صناعي ( 15 كوبري – 15 نفقا )، وبلغت تكلفة إنشائه 1.522 مليار جنيه، حيث يربط المحور مصانع السكر والورق والمطاحن والطريق الصحراوي الشرقي ومدينة قوص شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية ومدينة نقادة والطريق الصحراوي الغربي غرب النيل وخلق مناطق تنموية زراعية وصناعية جديدة مروراً بالمناطق السكنية والزراعية في مدينة قوص في وادي النيل.

محور سمالوط بالمنيا

وعلى غرار محور قوص افتتح الرئيس محور سمالوط بالمنيا ويبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل 47 عمل صناعي (30 كوبري - 17 نفقا)، وتم عمل المحور بتكلفة 2.005 مليار جنيه.

محور كلابشة بأسوان

وفي أسوان تم عمل محور كلابشة وطوله 23 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حارة مرورية / اتجاه، ويشمل 14 عملا صناعيا ( 9 كوبري + 5 أنفاق ) بتكلفة 1 مليار جنيه.

محور ديروط الحر بأسيوط

وأيضًا عددا من المحاور من بينهم محور ديروط، ومحور عدلي منصور في محافظة بني سويف، والذي يبلغ طوله 7 كم وعرضه 21 متر، وعمل أيضًا على افتتاح الطرق الذي كان من بينهم الطريق الصحراوي الغربي الذي تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من تطويره من المسافة (القاهرة / المنيا) بطول 230 كم.

مشروع توشكى الخير

سلسلة الافتتاحات التي قام بها الرئيس تتوجة بمشروع "توشكى الخير" والذى يستهدف استصلاح مليون فدان ويعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس في إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور، والذي يحتضن أكبر مزرعة نخيل في الشرق الأوسط، والتي تعمل على توفير التمور بالشكل الكبير ما يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في مصر خلال السنوات المقبلة.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

ومن أقضى الجنوب حيث قرية بنبان في أسوان، أعاد الرئيس السيسي الأمل إلى العديد من أبناء الصعيد، بعد افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية والذي يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروع كيما 2 بأسوان

وأخيرا توقف قطار الخير والأمل في منطقة كيما بأسوان، حيث افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا الذى بلغت تكلفته ما يقرب من 12 مليار جنيه، حيث يهدف إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلاً من التحليل لكهربائي للمياه، كما يستخدم المصنع أحدث التكنولوجيات في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، ويساعد في تحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة.

ويساهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج والتوافق مع الاشتراطات البيئية وتنمية الصعيد، ويوفر أكثر من 3700 فرصة عمل للشباب في صعيد مصر، ويوفر الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب.

كما ينتج المصنع ما يقرب من 1220 طن أمونيا، و 1570 طنا من خام اليوريا بشكل يومي، ويتم تصدير 45% من إنتاج المصنع للأسواق الخارجية في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا.