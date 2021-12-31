/669443/المركز-الجامعي-للتطوير-المهني-بسوهاج-يناقش-معدلات-دوران-العمل-بالمحافظة

إختتم المركز الجامعى للتطوير المهنى UCCD بجامعة سوهاج، فعاليات حلقة نقاش المائدة المستديرة مع أصحاب الأعمال بالمحافظة، وذلك لمناقشة معدلات دوران العمل بالمحافظة والتوصل لإقتراحات الحلول، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تبذل جهد كبير في الإرتقاء بطلاب وخريجى الجامعة، وذلك من خلال العمل على صقل مهارات الطلاب خلال سنوات الدراسة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف "عبدالخالق"، أن اللقاء شارك فيه عدد من ممثلى الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة داخل المحافظة، مضيفا أن مشروع "المراكز الجامعية للتطوير المهني" الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يعقد هذه اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة، وذلك لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل، من خلال رفع كفاءة المراكز فى مساعدة الطلاب والخريجين، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة ورئيس الجلسة النقاشية، بفعاليات اللقاء، متمنياً أن يحقق أهدافه المنشودة، ومتوقعاََ للمركز خطوات قوية في الفترة المقبلة من خلال الشراكات المتميزة التي يعقدها مع المؤسسات في مختلف القطاعات.

محاور ناقشة معدلات دوران العمل بالمحافظة في جامعة سوهاج

وأشار الدكتور محمود المنشاوى مدير المركز، إلي أن المناقشات شملت ثلاثة محاور رئيسية منها، مناقشة نتائج إستطلاع الرأى الثالث حول معدلات دوران العمالة بمحافظة سوهاج وكيفية تقليصها، كما تناول دور الجامعة والمركز الجامعى للتطوير المهنى في المساعدة لصقل مهارات طلاب وخريجى الجامعة، إلى جانب ما يقدمه من الإستشارات المهنية التي تساعد الطلاب والخريجين في تحديد مسارهم المهنى والتخطيط لمستقبلهم العملى، وتأهيلهم لسوق العمل فيما بعد.

الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء نخبة من أعضاء المركز وممثلى الشركات والمصانع والمدارس والمستشفيات الخاصة، والمؤسسات العاملة داخل المحافظة.

محافظ سوهاج يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022م.

وجاء فيها: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يكون عام رخاء وخير للشعب المصرى العظيم، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .

كما بعث "الفقى" ببرقيات التهنئة المماثلة للسادة الوزراء والمحافظين، وكبار الشخصيات، وهنأ جموع الشعب المصرى العظيم وأبناء سوهاج بصفة خاصة.