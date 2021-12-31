/669445/انجاز-101-مشروع--بقطاع-الطرق-والكباري-بتكلفة-788-مليون-جنية-خلال-2021-في-سوهاج

أعلن اليوم اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أن قيمة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنجازها بنطاق المحافظة خلال عام 2021م، بلغ مليار و788 مليون و 770 ألف جنيه، ساهمت فى إنجاز 101 مشروعا ، لافتا إلى أن عام 2021 شهد الانتهاء من كوبرى الثقافة ، وكوبرى البلينا العلوي، وكوبرى جرجا، وكوبرى الكسرة بالبلينا جنوب المحافظة، بالإضافة الى الانتهاء من رصف 97 طريق مابين طرق داخلية بجميع مراكز المحافظة، وطرق صحراوية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

وأكد المهندس محمد عبد العاطي - مدير عام هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، أن حجم المشروعات التى نفذتها الهيئة بمحافظة سوهاج خلال عام 2021 بلغ 10 مشروعات بتكلفة مليار و259 مليون و 200 ألف جنيه، حيث شهد هذا العام الانتهاء من انشاء كوبرى البلينا العلوي، وكوبرى الكسرة بمركز البلينا بتكلفة 257 مليون جنيه، وكوبرى جرجا العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه، بالاضافة الى 7 مشروعات بالقطاع الاول والثانى والثالث لازدواج طريق أسيوط- سوهاج- البحرالاحمر بطول 110 كيلو متر .

واشار المهندس مؤمن محمد - مدير مديرية الطرق بسوهاج، أن عدد المشروعات التي أنجزتها المديرية خلال عام 2021م، بلغ 90 مشروعا بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة 225 مليون و 750 ألف جنيه، حيث شملت المشروعات رصف طرق داخلية بالمدن والقرى والأحياء، ورصف الشوارع الجانبية والفرعية ببلاط الانترلوك.

إختتم المركز الجامعى للتطوير المهنى UCCD بجامعة سوهاج، فعاليات حلقة نقاش المائدة المستديرة مع أصحاب الأعمال بالمحافظة، وذلك لمناقشة معدلات دوران العمل بالمحافظة والتوصل لإقتراحات الحلول، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تبذل جهد كبير في الإرتقاء بطلاب وخريجى الجامعة، وذلك من خلال العمل على صقل مهارات الطلاب خلال سنوات الدراسة.

وأضاف "عبدالخالق"، أن اللقاء شارك فيه عدد من ممثلى الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة داخل المحافظة، مضيفا أن مشروع "المراكز الجامعية للتطوير المهني" الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يعقد هذه اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة، وذلك لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل، من خلال رفع كفاءة المراكز فى مساعدة الطلاب والخريجين، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

جامعة سوهاج

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد كلية الزراعة ورئيس الجلسة النقاشية، بفعاليات اللقاء، متمنياً أن يحقق أهدافه المنشودة، ومتوقعاََ للمركز خطوات قوية في الفترة المقبلة من خلال الشراكات المتميزة التي يعقدها مع المؤسسات في مختلف القطاعات.