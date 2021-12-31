/669453/جامعة-سوهاج-تنتهي من-تجهيز-المقار-الامتحانية-لأداء-اختبارات-الفصل-الدراسي

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، جاهزية مقار الامتحانات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، داخل عدد من الكليات بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والدكتور محمود مراد وكيل كلية الآداب، وصابر ابوعقرب مدير شئون طلاب مركزية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه خلال تجهيز مقار اللجان الإمتحانية، تم مراعاة التباعد المكاني، وتوفير التهوية الجيدة كنوع من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حفاظاً على سلامة الممتحنين، مؤكداً على أهمية توفير لجان عزل ملحقة بكل كلية تحسباً لأي ظروف طارئة.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر يس، أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ السبت القادم الأول من يناير، وتستمر حتى ٣ من فبراير ٢٠٢٢، وذلك طبقاً للجداول الرسمية الخاصة بكل كلية، موضحاً أن الجولة التفقدية شملت مقار كليات الآداب والتربية والتجارة، وأن عدد الطلاب المسموح لهم بآداء الاختبارات بكلية الآداب بلغ ١١٤٠٠ طالب موزعين على ٩٩ لجنة، وعدد الطلاب بكلية التربية بلغ ١١٠٠٠ طالب موزعين على ٩٩ لجنة، بينما بلغ عدد الطلاب بكلية التجارة ١٠٣٠٠ طالب موزعين على ٦٦ لجنة.

جدير بالذكر أن مقار الامتحانات النهائية اشتمل على عدد ٧ مخيمات خارجية في الهواء الطلق، سعة كل مخيم ١٥٠ طالب.

انجاز 101 مشروع بقطاع الطرق والكباري في سوهاج

أعلن اليوم اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أن قيمة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنجازها بنطاق المحافظة خلال عام 2021م، بلغ مليار و788 مليون و 770 ألف جنيه، ساهمت فى إنجاز 101 مشروعا ، لافتا إلى أن عام 2021 شهد الانتهاء من كوبرى الثقافة ، وكوبرى البلينا العلوي، وكوبرى جرجا، وكوبرى الكسرة بالبلينا جنوب المحافظة، بالإضافة الى الانتهاء من رصف 97 طريق مابين طرق داخلية بجميع مراكز المحافظة، وطرق صحراوية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

وأكد المهندس محمد عبد العاطي - مدير عام هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، أن حجم المشروعات التى نفذتها الهيئة بمحافظة سوهاج خلال عام 2021 بلغ 10 مشروعات بتكلفة مليار و259 مليون و 200 ألف جنيه، حيث شهد هذا العام الانتهاء من انشاء كوبرى البلينا العلوي، وكوبرى الكسرة بمركز البلينا بتكلفة 257 مليون جنيه، وكوبرى جرجا العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه، بالاضافة الى 7 مشروعات بالقطاع الاول والثانى والثالث لازدواج طريق أسيوط- سوهاج- البحرالاحمر بطول 110 كيلو متر .

واشار المهندس مؤمن محمد - مدير مديرية الطرق بسوهاج، أن عدد المشروعات التي أنجزتها المديرية خلال عام 2021م، بلغ 90 مشروعا بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة 225 مليون و 750 ألف جنيه، حيث شملت المشروعات رصف طرق داخلية بالمدن والقرى والأحياء، ورصف الشوارع الجانبية والفرعية ببلاط الانترلوك.