نجوم الفن يكشفون طرائف 2021 مع رامي رضوان في مساء dmc

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ودع الإعلامي رامي رضوان وفريق عمل برنامج "مساء dmc" عام 2021 بحلقة مبهجة ومختلفة من نوعها، وذلك باستضافته لمجموعة من النجوم الشباب الذين لمعوا في هذا العام، وهم رنا رئيس، ملك زاهر، هنا إبراهيم يسري، محمد إبراهيم يسري، إسلام إبراهيم ومحمود الليثي.

دوت الخليج

حلقة رأس السنة في برنامج مساء dmc

قدم رامي رضوان مع ضيوفه الشباب عدد من الفقرات المختلفة عن النمط المعروف به البرنامج، وسط زينة العام الجديد التي ملأت الأستوديو.

وخلال حلقة رأس السنة في برنامج مساء dmc، كشف الضيوف عن بعض طرائف حدثت لهم في 2021، وقدم رامي رضوان لكل منهم رسالة خاصة به وقرأها للجمهور، ومنها أنطلقت الآراء المتنوعة عن العام الماضي.

إسلام إبراهيم في برنامج مساء dmc

بدأ الفنان إسلام إبراهيم بعرض أبرز ما ورد معه في هذه السنة، وأختصرها بأنها "سنة ما يعلم بها إلا ربنا"، لأنها كانت صعبة وقابل بها العديد من التحديات، ووصف كل هذا بانه "مرار طافح".

محمود الليثي في برنامج مساء dmc

بينما قال محمود الليثي: "فيها الحلو والوحش" وأستكمل أنه سعيد بما أتخذه من خطوات واسعة في مجال التمثيل، وأصدر أول أغنية له باسم اسلك، تميز الفيديو كليب الخاص بها بالمرح حيث تم تصوير معظمه في قارب بالبحر، وسط أجواء صيفية، وساعده كثير من أصدقائه الفنانين في عمل دعايا خاصة بالأغنية.

ملك أحمد زاهر في ليلة رأس السنة 2022

أما عن ملك زاهر فكانت سنة 2021 بالنسبة لها: "مش حلوة قوي ولا وحشة قوي"، فهي تألقت بشكل واضح في مناسبات مختلفة، ونشرت العديد من الفيديوهات الطريفة مع شقيقتها ليلى زاهر، غير ظهورها في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل نسل الأغراب. ولكن المزعج فيها أنها تعرضت لكسر في يدها وأجرت جراحة بها.

رنا رئيس في برنامج مساء dmc

وعند سؤال رامي رضوان لرنا رئيس عن 2021 بالنسبة لها أوضحت أنها سنة التعويضات، لأنها بدأت بفقدان والدها وجدها مما أثر فيها بشكل مؤلم، وبعدها أُصيبت هي نفسها بفيروس كورونا. ورغم ذلك حققت العديد من النجاحات في مجال التمثيل من خلال مشاركتها في أعمال مختلفة.

محمد إبراهيم يسري وشيقيته مع رامي رضوان

بينما عبر الفنان محمد إبراهيم يسري عن فرحته بهذه السنة لما حققه بها من تقدم في حياته المهنية كممثل، وما مر به على الصعيد الشخصي. وهذا ما أكدت عليه أخته الفنانة هنا إبراهيم يسري وقالت: "السنة دي حبيتها قوي"، رغم ما بها من صعوبات في العالم وانتشار لفايروس كورونا والمتحورات الجديدة له، إلا أن بها خطوات جيدة منها دخولها إلى عالم التمثيل، حيث شاركت في مسلسل الثمانية من إخراج أحمد مدحت وتأليف تأليف تركي آل الشيخ.