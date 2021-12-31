/669452/من-هو-جابر-عصفور-وزير-الثقافة-الاسبق-الذي-توفى-ليلة-رأس-السنة

رحل عن عالمنا، اليوم، الدكتور جابر عصفور، نتيجة تعرضه لوكعة صحية خلال عدة أيام أنتقل على أرها المستشفي بالعناية المركز، حتي يأتي رحيله عن عالمنا يوم 31 ديسمبر.

دوت الخليج

من هو جابر عصفور؟

ولد الدكتور جابر أحمد عصفور يوم 25 مارس عام 1944 بالمحلة الكبري، وبعد تخرجه من كلية الاداب جامعة القاهرة عام 1965، حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1965.

وجاء تعين بعدها معيدًا بقسم اللغة العربية بالكلية في عام 1966، وحصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة بتقدير ممتاز عام 1969، وينجح في إقتباس درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى عام 1973، قبل أن يتدرج في مناصبه العلمية حيث ترأس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

عين جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة منذ يناير 1999 وحتى مارس 2007، وفى عام 2011 عين وزيرًا للثقافة خلفا للوزير السابق فاروق حسني، إلى أن استقال بعدها مباشرة من منصبه في الوزارة لأسباب صحية، وقد تولى وزارة الثقافة للمرة الثانية في يونيو 2014 وحتى نهاية فبراير 2015.

أعمال جابر عصفور

وللدكتور جابر عصفور العديد من المؤلفات الهامة التي كتبها خلال مسيرته العلمية ومنها: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ومفهوم الشعر، والمرايا المتجاورة، وكتاب دراسة في نقد طه حسين، والإحيائية والإحيائيون، وقراءة التراث النقدي، والتنوير يواجه الاظلام، ومحنة التنوير، ودفاعاً عن التنوير، وزمن الرواية.

المؤتمرات التي شارك بها عصفور

شارك الدكتور جابر عصفور في العيديد من المؤتمرات الدولية منها: مؤتمر الدراسات العربية بالولايات المتحدة ديسمبر 1977، ومؤتمر طه حسين بجامعة القاهرة عام 1979.

وبعد مرور 3 سنوات شارك وزير الثقافة الاسبق، بمؤتمر حافظ وشوقي بوزارة الثقافة بالقاهرة عام 1982، وندوة علم النص بتونس، والندوة الدولية لذكرى طه حسين العاشرة في مدريد العاصمة الاسبانية أبريل 1983.

العديد من المؤتمرات النقدية والأدبية في العواصم العربية المختلفة وجامعات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

تكريمات جابر عصفور

حصل الدكتور جابر عصفور على العديد من الجوائز والميدليات منها: جائزة الدولة التشجيعية من مصر، ونال جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من دولة الكويت، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية من دولة الإمارات.

وفاة وزير الثقافة الاسبق

فارق عصفور الحياة صباح يوم الجمعة في 31 ديسمبر 2021، في القاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها الرعاية المركزية، في مستشفى القصر العيني.

وكان عصفور قد تعرض لوعكة صحية مماثلة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وأمضى عدة أيام بالمستشفى قبل أن يغادرها بعد استقرار حالته الصحية.