رئيس جامعة قناة السويس يعتمد خطة للتأمين الصحى خلال فترة الأعياد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور أن الجامعة أعدت خطة للتأمين الصحى خلال فترة الأعياد تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وقال رئيس الجامعة فى بيان اليوم الجمعة: "إن الخطة تهدف لرفع درجة جاهزية المستشفيات الجامعية، وتجهيز فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، بالإضافة إلى توفير الأدوية وكميات من أكياس الدم ومشتقاته.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بلجنة الأزمات والكوارث الطارئة بمجلس إدارة المستشفيات الجامعية وهى "المستشفى التعليمى، ومستشفى الجراحات التخصصية، والمستشفى التخصصى، مؤكدا أن إدارات التموين الطبى بالمستشفيات الجامعية استعدت، وتم توفير مخزون استراتيجى من الادوية والمستلزمات الطبية.

وفى هذا الصدد، كلف مندور رؤساء الأقسام ومديرى الطوارئ بتجهيز فريق طبى متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميدانى عند الضرورة،وتذليل أى مصاعب قد تواجه المرضى.