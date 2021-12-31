عاجل- أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن موجة الأمطار مستمرة على البلاد، ما بين الغزيرة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها نشاط للرياح على جنوب البلاد يكون على فترات متقطعة.

وعن الحرارة خلال الطقس غدا، يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

بينما الظواهر الجوية المصاحبة لطقس غدا تكون هناك فرص لسقوط الأمطار المتوقعة على الطقس غدا، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية إلى شمال الصعيد.

وهناك أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 للعظمى والصغرى 11

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 14

شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 7

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 11