رفع مياه الأمطار من شوارع جامعة القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" تجمعات الأمطار فى محيط جامعة القاهرة بالجيزة وجهود الأجهزة التنفيذية لرفعها.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف جهود أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف قطاعات المحافظة، حيث اطلع على خطط انتشار المعدات وسيارات الشفط والتى تم توزيعها بالمحاور المرورية والطرق والميادين ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والتى تم إعدادها بناء على تقارير المتابعة الخاصة بأماكن التجمعات، وذلك لسرعة الرصد والتعامل مع أى تجمعات للأمطار لعدم تأثيرها على حركة المارة والمركبات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة التنسيق والمتابعة الشخصية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال الربط بين غرف الطوارئ بمختلف الجهات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.