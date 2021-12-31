القومى لحقوق الإنسان ينعى جابر عصفور: كان نبراسا للانتماء الوطنى

جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس أنه برحيل الفقيد فقدت مصر، أحد أعمدة الثقافة والتنوير، الذى عمل طوال مسيرة حياته مدافعا عن الهوية المصرية وثقافتنا الأصيلة المستنيرة، من خلال مؤلفاته وإسهاماته الفكرية المتعددة وأرائه الوطنية المتنوعة التى أثرت قوة مصر الناعمة، وكان نبراسا للانتماء الوطنى، ولعب دورا مستنيرا، من خلال رئاسة العديد من الهيئات الثقافية فى مصر.

ويقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأهله وذويه وتلاميذه.

يذكر أن الدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، ولد فى "25 مارس 1944" كاتب ومفكر وباحث وأكاديمى، عين أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة منذ يناير 1999 وحتى مارس 2007، وفى عام 2011 عين وزيرا للثقافة، وتولى وزارة الثقافة للمرة الثانية فى يونيو 2014 وحتى نهاية فبراير 2015.

وللدكتور جابر عصفور العديد من المؤلفات الهامة، التى كتبها خلال مسيرته العلمية ومنها: الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى، ومفهوم الشعر، والمرايا المتجاورة، وكتاب دراسة فى نقد طه حسين، والإحيائية والإحيائيون، وقراءة التراث النقدى، والتنوير يواجه الاظلام، ومحنة التنوير، ودفاعا عن التنوير، وزمن الرواية.