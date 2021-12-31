نموذج أصيل للمرأة المصرية.. وزير الأوقاف يزور سيدة الشهامة (صور)

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه إن السيدة بشرى سرور على حسن سيدة الشهامة ضربت أروع الامثلة لنموذج المرأة المصرية الأصيلة، حيث انها لم تكن فى موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين قصد سرقتهما جهارًا، فتصدت للجانى بكل شهامة ومروءة وبسالة، كنموذج يحتذى به فى الإيجابية الإنسانية والمجتمعية .





وتقديرًا لشهامة السيدة بشرى، زارها وزير الأوقاف وبصحبته عدد من واعظات الأوقاف اليوم الجمعة، وأكد أنها نموذج أصيل للمرأة المصرية ووجه مشرّف للمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية، موجها بسرعة صرف 10 آلاف جنيه من باب البر لهذه السيدة العظيمة وأهداها نسخة من كتاب الله عز وجل. من جانبهن، أشادت واعظات الأوقاف المصاحبات للوزير فى زيارتها بشهامة السيدة بشرى وقدمن بعض الهدايا لها معبرات عن امتنانهن لها وتقديرهن لموقفها الذى يشرف كل سيدة مصرية.

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