/669457/وكيل-اوقاف-سوهاج-احلال-وتجديد-ما-يزيد-عن-100-مسجد-عام-2021-في-سوهاج

أكد الشيخ على طيفور – وكيل وزارة الاوقاف في محافظة سوهاج، أن الوزارة تسعى دائما لإعمار بيوت الله، منها ما يتم فيه احلال وتجديد، وغيرة ما يتم فرشة وصيانته، وأن هذا العام فى سوهاج تم احلال وتجديد ما يزيد عن 100 مسجد بالمناصفة ما بين الجهود الذاتية وبين ما هو على نفقة وزارة الاوقاف، وذلك فضل من الله ان نرى الاهالي يتسابقون فى إعمار بيوت الله جنبا الى جنب مع الدولة.

وأضاف طيفور ان اليوم سيتم افتتاح 4 مساجد منها ما هو فى مركز طهطا، ومركز جرجا، ومركز المنشاة، احلال وتجديد وزارة الاوقاف، فى ظل اهتمام القيادة السياسية ووزير الاوقاف، وانه تم الاسبوع الماضي افتتاح 5 مساجد بمراكز المحافظة ايضا.

وأشار طيفور الى الاهتمام بالإجراءات الاحترازية اثناء دخول المساجد والتباعد بين المصلين تجنبا لانتشار او الاصابة بفيروس كورونا, وأن عمليات تعقيم المساجد مستمرة ويتم متابعتها من قبل لجان من الادارات ومديرية أوقاف سوهاج.

واكد الاهالي أن القيادة السياسية تهتم بأعمار بيوت الله، وان محافظة سوهاج كان لها نصيب الاسد من التنمية فى كافة مناحي الحياة ومنها الناحية الدينية، والدليل على ذلك افتتاح اعداد كبيرة من المساجد كل اسبوع تقريبا، وذلك ادخل الفرحة والسعادة على قلوب الاهالي فى القري والمدن على حد سواء.

انجاز 101 مشروع بقطاع الطرق والكباري في سوهاج

أعلن اليوم اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أن قيمة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنجازها بنطاق المحافظة خلال عام 2021م، بلغ مليار و788 مليون و 770 ألف جنيه، ساهمت فى إنجاز 101 مشروعا ، لافتا إلى أن عام 2021 شهد الانتهاء من كوبرى الثقافة ، وكوبرى البلينا العلوي، وكوبرى جرجا، وكوبرى الكسرة بالبلينا جنوب المحافظة، بالإضافة الى الانتهاء من رصف 97 طريق مابين طرق داخلية بجميع مراكز المحافظة، وطرق صحراوية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

وأكد المهندس محمد عبد العاطي - مدير عام هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، أن حجم المشروعات التى نفذتها الهيئة بمحافظة سوهاج خلال عام 2021 بلغ 10 مشروعات بتكلفة مليار و259 مليون و 200 ألف جنيه، حيث شهد هذا العام الانتهاء من انشاء كوبرى البلينا العلوي، وكوبرى الكسرة بمركز البلينا بتكلفة 257 مليون جنيه، وكوبرى جرجا العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه، بالاضافة الى 7 مشروعات بالقطاع الاول والثانى والثالث لازدواج طريق أسيوط- سوهاج- البحرالاحمر بطول 110 كيلو متر .

واشار المهندس مؤمن محمد - مدير مديرية الطرق بسوهاج، أن عدد المشروعات التي أنجزتها المديرية خلال عام 2021م، بلغ 90 مشروعا بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة 225 مليون و 750 ألف جنيه، حيث شملت المشروعات رصف طرق داخلية بالمدن والقرى والأحياء، ورصف الشوارع الجانبية والفرعية ببلاط الانترلوك.