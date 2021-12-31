/669458/الاتحاد-يحقق-فوز-صعب-على-الباطن-بالدوري-قبل-رحيل-أحمد-حجازي

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السعودي مع نظيرة المحلي الباطن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا الفوز يواصل الاتحاد السعودي صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 32 نقطة، من أصل 14 مباراة.

وجاء لقاء اليوم بتواجد الدولي المصري احمد حجازي في صفوف الاتحاد، وهو اللقاء الأخيرة له مع فريقه، قبل الإنضمام لبطولة كأس أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الباطن:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، زياد الصحفي، أحمد حجازي، عبدالرحمن العبود.

خط الارتكاز: خالد السميري، برونو هنريكي.

الوسط الهجومي: رومارينو، إيجور كورنادو، عبدالعزيز البيشي.

قلب هجوم: هارون كمارا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة القاري منتخب نيجيريا، في الحادي عشر من يناير، في أولى لقاءات المجموعة الرابعة بالبطولة.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، للمرة الخامسة والعشرون من تاريخ البطولة، والتي غاب عنها الفراعنة في 8 نسخ، بسبب ازمات سياسية لمصر مع البلد المستضيف، وأزمات آخرى جاءت مانع أمام الفراعنة للمشاركة.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المنتخبات الإفريقية، الأكثر تتويج بالبطولة برصيد 7 نسخ، ويحل البلد المستضيف للنسخة الثالثة والثلاثون من البطولة "الكاميرون" في المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي