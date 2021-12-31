/669454/الزوج-هو-القاتل--مباحث-بني-سويف-تنجح-فى-حل-لغز-مقتل-سيدة-صفط-الخرسـا-ببني-سويف

نجحت مباحث مركز الفشن بقياده الاسد شريف بك جمال رئيس مباحث مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ، بفك لغز المجني عليها ملك والذي تم العثور عليها مقتوله بأحد المصارف بجوار قرية صفط الخرسا ، مركز الفشن ، جنوب محافظة بني شويف ، بعد غيابها لمدة حوالي شهر وعرض زوجها مبلغ 10000ج مقابل لمن يعثر عليها كنوع من التمويه على جريمته البشعة وتم العثور عليها مقتوله وملقي بها بأحد المصارف بالقرب من الاراضي الزراعية وبعد تحريات المباحث ، اكتشفت أن زوجها هو الذي قام بقتلها والقائها بالمصرف وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

الزوج هو القاتل " مباحث بني سويف تنجح فى حل لغز مقتل سيدة صفط الخرسـا ببني سويف كان قد تلقي اللواء طارق مشهور " مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف ، إخطارا من شرطة نجدة الفشن يفيد بإختفاء سيدة من المركز وبعد غياب شهر من البحث والتحري تبين انها مقتولة في إحدى الترع او المصارف وتم دفنها مع إستكمال تحريات المباحث والنيابة حتى تبين ان الزوج هو القاتل بعد دفن جثة الضحية ما يقارب الشهرين وتم حبس الزوج على ذمة القضية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزوج هو القاتل " مباحث بني سويف تنجح فى حل لغز مقتل سيدة صفط الخرسـا ببني سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.