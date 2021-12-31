الأوقاف تحرر محضرا ضد أحد الأشخاص لنشره أخبارا كاذبة

جدة - نرمين السيد - حررت مديرية أوقاف كفر الشيخ، محضرًا ضد المدعو إيهاب محمد محمد بسيونى البربرى، بقسم شرطة ثان كفر الشيخ برقم 3916 لسنة 2021، لنشره أخبار كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعى بأنه سيؤدى خطبة الجمعة بأحد المساجد بالقاهرة على غير الحقيقة، مما سبب تشتيتا لعمل مفتشى المتابعة بالمديريات والديوان العام، من خلال تلك المنشورات الكاذبة.





وحذرت مديرية أوقاف كفر الشيخ بأن المدعو إيهاب محمد محمد بسيونى البربرى، ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وغير مصرح له بها، وأن ما نشر لا أساس له من الصحة. كما أكدت بعدم السماح للمذكور بأى عمل دعوى خطابة أو إمامة أو خلافه، مع إحالة من يسمح له بذلك للمساءلة التأديبية.

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