محافظ الجيزة يوجه بتكثيف جهود أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، فى بيان له اليوم، إنه قام بالإطلاع على خطط انتشار المعدات وسيارات الشفط والتى تم توزيعها بالمحاور المرورية والطرق والميادين ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق وتم إعدادها بناء على تقارير المتابعة الخاصة بأماكن التجمعات، وذلك لسرعة الرصد والتعامل مع أى تجمعات للأمطار لعدم تأثيرها على حركة المارة والمركبات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بضرورة التنسيق والمتابعة الشخصية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال الربط بين غرف الطوارئ بمختلف الجهات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين بالبقاء فى المنازل وعدم النزول، إلا للضرورة والإبتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، وأصحاب المركبات بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.