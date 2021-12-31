/669462/أمم-أفريقيا-تجهيزات-طبية-مشددة-لبعثة-المنتخب-الوطني-بالكاميرون

أعد المنتخب الوطني خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة بعثة الفريق المتجهة يوم الجمعة المقبل إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخضع حتى الآن أعضاء الفريق إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين أمس الخميس إلى ستاد القاهرة لآداء مرانهم الأول ، كما تم اجراء مسحة طبية أخرى اليوم للتأكد من سلامة الجميع لكونهم في معسكرمفتوح ، بالاضافة الى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق ، كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر ، اضافة إلى المسحات التي ستجرى لكل لاعب من المحترفين في الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، و ذلك ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة فى البطولة و التى تتضمن أيضًا آشعات و تحاليل مفصلة لكل لاعب.

الجهاز الطبي للمنتخب

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا من تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة اقامتها بالكاميرون.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم .

مؤتمر صحفي لكيروش

ويعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيا في بداية المعسكر المغلق للفريق يوم الأحد المقبل استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويعقد المؤتمر في العاشرة والنصف صباحا بمقر معسكر الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس ، وأبدى كيروش استعداده للجلوس مع الصحفيين بعد المؤتمر للإجابة عن أي استفسارات اضافية حتى لا تجور كاميرات القنوات التلفزيونية على حق الصحفيين في الاستفسار عن كل ما يخص المنتخب الوطني.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي