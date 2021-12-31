/669463/رمضان-صبحي-هذا-وقت-المنتخب-ولا-يوجد-أي-إنتماء-آخر

كشف رمضان صبحي مهاجم نادي بيراميدز والمنتخب الوطني عن سعادته بالعودة مجددا إلى صفوف المنتخب الوطني وقبل بطولة كبيرة يتابعها العالم لأهميتها وقوتها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف صبحي أنه أكثر إصرارا وعزما على اثبات أحقيته في ارتداء شعار بلاده من خلال التفوق على نفسه وبذل كل ما في وسعه لإستثمار هذه الفرصة والمساهمة مع زملائه في تحقيق انجاز يحسب للكرة المصرية ولهذا الجيل من اللاعبين.

وقال أيضًا إن هذا وقت المنتخب والإلتفاف حوله وجميع اللاعبين لا يذكرون الا انتماء واحد وهو لمنتخب مصر ، وجميعنا يعلم تماما قيمة منتخب بلادنا ونعلم أيضًا مدى أهميته لدى جماهير الكرة المصرية وارتباطها به.

الجهاز الطبي للمنتخب

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا من تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة اقامتها بالكاميرون.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم .

مؤتمر صحفي لكيروش

ويعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيا في بداية المعسكر المغلق للفريق يوم الأحد المقبل استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويعقد المؤتمر في العاشرة والنصف صباحا بمقر معسكر الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس ، وأبدى كيروش استعداده للجلوس مع الصحفيين بعد المؤتمر للإجابة عن أي استفسارات اضافية حتى لا تجور كاميرات القنوات التلفزيونية على حق الصحفيين في الاستفسار عن كل ما يخص المنتخب الوطني.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي