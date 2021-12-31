/669465/ريم-مصطفى-تحتفل-برأس-السنة-في-نص-الليل-على-مسرح-العلي

تستعد الفنانة ريم مصطفى مساء اليوم، ليلة رأس السنة، لعرض أولى عروض مسرحية "في نص الليل" بالمملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض على مسرح العلي.

دوت الخليج

مسرحية نص الليل

وتعد مسرحية "في نص الليل" التجربة الأولى لريم مصطفى على خشبة المسرح، خاصة وأنها تقدم خلال العرض استعراض مسرحي مستوحى من استعراضات أسطورة الاستعراض النجمة شريهان.

" في نص الليل " عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، وهي من بطولة حسن الرداد، غادة عادل ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن والإخراج لعمرو عرفة.

مسلسل شديد الخطورة

حقق مسلسل "شديد الخطورة" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي والفنانة ريم مصطفى نجاحًا كبيرا خاصة بعد عرضه على قناة "CBC" الفضائية.

وانطلقت عرض أولى حلقات مسلسل "شديد الخطورة" يوم 21 فبراير الماضي، وذلك بعد أن تم عرضه في شهر يوليو الماضي على منصة watch it بواقع حلقة كل أسبوع وحقق المسلسل وقتها ردود أفعال قوية بين الجمهور.

ويحتوي مسلسل شديد الخطورة على 7 حلقات فقط في تجربة جديدة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنتاج مسلسلات درامية على المنصة الرقمية الخاصة بها watch it.

قصة مسلسل شديد الخطورة

وتدور قصة مسلسل شديد الخطورة الذي يخوض بطولته كل من الفنان أحمد العوضي، والفنانة ريم مصطفى في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق حول مهندس كومبيوتر يدعى "مالك" والذي يجسده الفنان أحمد العوضي والذي يتم اختطاف زوجته نور خلال عملية سطو مسلح على إحدى البنوك أثناء تواجدهم بالبنك ويسعى خلال أحداث وحلقات المسلسل أن يقوم بإنقاذها ولكن يكتشف في النهاية مفاجأة قوية حول اختطافها تقلب الأحداث رأسا على عقب.

مسلسل شديد الخطورة من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من أحمد العوضي و ريم مصطفي، رياض الخولي، ناهد رشاد، حسني شتا، خالد كمال.