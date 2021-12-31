/669466/بعد-تصديها-لسارق-تعرف-على-هدايا-وزير-الأوقاف-والواعظات-للسيدة-بشرى

زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، ​بصحبة عدد من الواعظات، سيدة الشهامة المصرية بشرى سرور علي حسن، والتي ضربت نموذجًا رائعًا ومشرفًا يضم للنماذج المشرفة للمرأة المصرية.

دوت الخليج

وقال وزير الأوقاف، إن السيدة الفاضلة بشرى سرور لم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين قصد سرقتهما جهارًا، وتصدت للجاني بكل شهامة ومروءة وبسالة، كأنموذج يحتذى في الإيجابية الإنسانية والمجتمعية.

ووجه وزير الأوقاف، التحية للسيدة بشرى، مؤكدًا أنها أنموذج أصيل للمرأة المصرية ووجه مشرّف للمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية، وأصدر تعليماته بسرعة صرف عشرة آلاف جنيه من باب البر لها، وأهداها نسخة من كتاب الله عز وجل.

من جانبهن أشادت واعظات الأوقاف التي رافقن الوزير، بشهامة السيدة بشرى، وقدمن بعض الهدايا لها معبرات عن امتنانهن لها وتقديرهن لموقفها الذي يشرف كل سيدة مصرية بل كل مصري أصيل.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لقيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقه العزبة البحرية - بحلوان وأثناء محاولة الفتاتين إيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهرب وتمكن رجال الأمن من تحديد المجني عليهما وهما آلاء أ، 14 سنة طالبة حلوان، وسما م .12 سنة طالبة، كما تم تحديد خط سير الهروب وتبين أن مرتكب الواقعة أحمد.إ محمد 18 عاطل ومقيم عزبه خليل – المعصرة.