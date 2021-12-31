/669467/رئيس-مياه-القناة--السيطرة-علي-تجمعات-الأمطار-وراء-التدريب-الجيد

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، أن السيطرة علي تجمعات مياه الأمطار في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، يرجع للتدريب الجيد لفرق الطوارئ والتدخل السريع، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة علي أن الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء، بالإضافة الي تسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار وراء نجاح السيطرة علي تجمعات مياه الأمطار .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو السيول.

رئيس مياه القناة : السيطرة علي تجمعات الأمطار وراء التدريب الجيد

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث، والمناطق وغرفة عمليات الشركة، علي شفط مياه الأمطار من خلال سيارات الشفط المتمركزة في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة أول بأول، التي امتلأت بالمياه، مؤكداً على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا نعمل فورا علي حل أى شكاوى واردة لغرفة عمليات الشركة تتعلق بتجمعات مياه الأمطار في جميع القطاعات والمناطق، التابعة لمحافظات إقليم القناة، أو من خلال غرف عمليات ديوان المحافظات أو المراكز والقرى التابعة لها، لافتا علي استمرار انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه بالشوارع والميادين.

وفي سياق متصل تشهد محافظة بورسعيد حالة من سوء في الاحوال الجوية، وسقوط الامطار المتوسطة والغزيرة علي كافة انحائها . . وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، منذ امس الخميس، قد أعلن أن هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة ، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس