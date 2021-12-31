ندى بهجت تبدأ مشوارها الغنائي بـ “انسى”

أعلنت الفنانة ندى بهجت بخوض تجربتها الاولي في الغناء كمطربة صريحة، من خلال فيديو كليب يحمل إسم "إنسى"، وهو من كلمات سهام الشعار وألحان سيد الشاعر وتوزيع أمير طاحون وفوتوغرافيا عمرو عبد العزيز ومن إنتاج شركة Binarywaves للمنتج بلال صبرى وذلك تحت إشراف وتوقيع مصمم هذا ال lyrics محمود كارم ، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المُقَبَّلة مع بداية عام 2022.

دوت الخليج

أغنية “ إنسى” مشتق من البوم

واشارت ندى، بأن هذه الأغنية مشتقه من ضمن مينى ألبوم لم يستقر على إسمه لحد الأن، لافته بأنه يتضمن مجموعة من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة ويتم طرحها على فترات متقاربة.

وأضافت ندى، بأن تدور محور كلمات هذه الأغنية حول ترك الحبيب لحبيبته، بعد أن رسم لها كل مشاعر الحب والأحاسيس التى تؤدى لجلب القلوب وقربها من بعض، فترسل كلمتها قائله:"بأنها لا تنحنى وستظل صامدة وغيرها، وذلك على وتر اللون الموسيقى السريع".

وتابعت: "بأن أغانى هذا المينى ألبوم تحمل طابعاً جديدًا وقد تكون مفاجأة للجمهور، وأتمنى أن تنال هذه الأغنيات إعجابهم".

ندي بهجت: أحرص على تقديم أفكار جديدة

وأستكملت ندى، بأنها تحرص دائمًا على تقديم أفكار مختلفة فى حياتها فيراودها فكرة الغناء منذ عام 2012 بعد أن عرض عليها أكثر من سينجل غنائى ، فقررت أن تبدأ هذا العام الجديد بتوصيل هذا الحلم من خلال مجموعة من الأغنيات الجديدة ، والتى ستناسب العديد من أذواق الجمهور ، مشيره ، بأن تتمنى أن تنال إعجابهم وحسن استماعهم الراقى والمميز.

وكما حرصت الفنانة ندى بهجت، على تقديم أحدث جلسة تصوير لها بتوقيع المصور الفوتوغرافى عمرو عبد العزيز، فى هذا البيان قبل نزولها على صفحتها الرسمية للسوشيال ميديا المختلفة اليوم إحتفالا بمناسبة رأس السنة 2022 على جمهورها فقررت أن تطل عليهم بإطلالة هذا الإحتفال السعيد وتتمني لجمهورها والشعب المصرى جميعاً بأن تكون سنة سعيدة عليهم بكل الخير واليمن والبركات.

حدوته “ أن كبر أبن” مسلسل زي القمر

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بهجت حدوتة “أن كبر إبنك” التى عرضت على أحد القنوات الفضائية مؤخرًا من ضمن الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم النجمة وفاء عامر، حجاج عبدالعظيم، حمدى هيكل وآخرون وهو من إنتاج شركة سليميديا ايجيبت للمنتجة مها سليم ومن سيناريو وحوار حسن صالح وإخراج معتز حسام.