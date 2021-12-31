/669471/نتيجة-المسحة-الطبية-للمنتخب-الوطني-اليوم-الجمعة

أعلن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أن نتائج المسحة الطبية التي أجراها المنتخب اليوم الجمعة في ثاني أيام تجمعه المفتوح جاءت كلها سلبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي مسحة اليوم للمنتخب الوطني، هي الثانية للفراعنة، منذ تجمع لاعبي المنتخب المحليين بججانب عمر مرموش محترف الدوري الألماني بفريق شتوتجارد، والذي انضم اليوم.

خطة طبية للمنتخب

وأعد المنتخب الوطني خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة بعثة الفريق المتجهة يوم الجمعة المقبل إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وخضع حتى الآن أعضاء الفريق إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين أمس الخميس إلى ستاد القاهرة لآداء مرانهم الأول ، كما تم اجراء مسحة طبية أخرى اليوم للتأكد من سلامة الجميع لكونهم في معسكرمفتوح ، بالاضافة الى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق ، كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر ، اضافة إلى المسحات التي ستجرى لكل لاعب من المحترفين في الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، و ذلك ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة فى البطولة و التى تتضمن أيضًا آشعات و تحاليل مفصلة لكل لاعب.

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا من تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة اقامتها بالكاميرون.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم .

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي