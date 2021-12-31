تفاصيل حفل ويجز في رأس السنة 2022..تم تأجيله

/669472/تفاصيل-حفل-ويجز-في-رأس-السنة-2022تم-تأجيله

كان مطرب الراب الشهير ويجز، من أبرز النجوم الذين على أتم استعداد لإحياء حفلهم بليلة رأس السنة، ولكن لظروف خارجة عن إرادته وبسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد في هذه الأيام تم تأجيل الحفل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل ويجز بليلة رأس السنة 2022

ويحيي ويجز حفل رأس السنة في يوم 7 من شهر يناير المقبل لعام 2022، وذلك بحديقة الأسرة في القاهرة الجديدة.

أسعار تذاكر حفل ويجز رأس السنة 2022

وتراوحت أسعار تذاكر حفل ويجز برأس السنة ما بين 300 جنيه فئة السيلفر، و500 جنيه فئة الجولد، على أن يتم الحجز أونلاين.

ويجز يخوض أولى بطولته الفنية من خلال «بيمبو»

وكان تحدث السيناريست محمد أديب، نجل الفنانة هالة سرحان، عن آخر أعمال الفنية والتي أتت بعنوان «بيمبو»، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، معربا عن فخره بأداء ويجز خلال العمل.

محمد أديب يشيد بويجز

وتحدث أديب أيضا عن أبطال «بيمبو» فقال: «أبطاله من الجيل الجديد، منهم أحمد مالك عامل دور بيمبو وهو دور بيجمع الدراما والكوميديا، وويجز عبقري، ممثل ورابر عظيم الناس مش هتصدق إنه هو، ويجز مش عامل درو رابر وهينبهروا بيه».

وأوضح المؤلف، أن العمل مكون من 8 حلقات تجمع بين الكوميديا عبر المواقف، والدراما ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، بداية من 21 ديسمبر المقبل.

ويجز يرد على مهاجمي أغاني الراب

وحرص مطرب الراب ويجز، الرد على هجوم الفنانين عليه بشكل مستمر، خاصة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن منع مطربي المهرجانات، بسبب إحتواء أعمالهم على ألفاظ خادشة للحياء، في حين أن اغنيات ويجز تحتوي على نفس شيء.

وكتب ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال خاصية ستوري: «هو الفنانين مينفعش يطلعوا في البرامج يتكلموا عن نفسهم، لازم اسمي يتحط في جملة، ماتبص في ورقتك».

آخر أعمال ويجز

طرح ويجز مؤخرا، بالتعاون مع مطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر قناة ويجز الرسمية على يوتيوب، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.