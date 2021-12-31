دوت الخليج تكشف عن اصابات مصطفى قمر بعد الحادث الذي تعرض له

/669473/تحيا-مصر-تكشف-عن-اصابات-مصطفى-قمر-بعد-الحادث-الذي-تعرض-له

كشف علي رشاد مدير أعمال الفنان مصطفي قمر، للجمهور عن حالة الفنان بعد تعرضه لحادث سير على طريق روض الفرج أثناء قيادته لسيارته الشخصية.

دوت الخليج

مصطفي قمر يتعرض للكدمات في الصدر

وكشف رشاد لـ" دوت الخليج"، بأن مصطفي تعرض فقط لبعض الكدمات من ناحية الصدر ولا يوجد لاي أصابات خطيرة تستعدي لوجود الفنان في المستشفي".

تعرض مصطفي قمر، أمس، لحادث سير على طريق روض الفرج أثناء قيادته لسيارته، وصدمه أحد الأشخاص بسيارته، ثم فر هاربا.

مصطفي قمر يبدا في تحضير مسلسل فارس بلا جواز 2

يحضر حاليًا لأكثر من مشروع فنى من ضمنهم ألبوم يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددًا من المفاجآت، كما يحضر لفيلم سينمائى سوف يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "فارس بلا جواز" .

يذكر أن أحدث ظهور للفنان مصطفي قمر خلال حفل افتتاح الفرع الثاني لسلسلة مطاعمه الجديدة في منطقة الشيخ زايد، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن لحضور حفل الافتتاح وكان ابرزهم كل من النجم ايهاب توفيق وماجد المصري وساموزين ومحمد لطفي والإعلامي طارق علام والإعلامية دينا رامز والإعلامية بوسي شلبي.