/669477/تعرف-على-موعد-امتحانات-الصف-الثاني-الثانوي-لعام-2022

يبحث العديد من أولياء الأمور في مختلف المحافظات المصرية، خلال هذه الأيام عن جداول امتحانات السنوات الدراسية المختلفة، حيث يستعد الطلاب لقضاء امتحانات نصف العام الدراسي، الأمر الذي يرصده موقع دوت الخليج خلال هذه السطور.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى 2021-2022 يوم السبت 22 يناير وتستمر حتى الاربعاء 2 فبراير 2022 ، فيما يكون موعد امتحان الصف الثاني الثانوى 23 يناير المقبل وهي البداية وتستمر حتى 3 فبراير 2022 وتعقد الامتحانات ورقيا فى المواد التى لا تضاف للمجموع وأيضا مواد الأنشطة أما المواد الدراسية الأساسية تعقد امتحاناتها إلكترونيا بداية من 22 يناير المقبل.

جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى

تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير 2022، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي16، 18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

ومن المقرر تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي اليوم الخامس عشر من شهر يناير 2022، وتنتهي في اليوم الثالث من شهر فبراير المقبل أي تستمر لمدة 21 يوماً.

وزير التعليم ينفي ما تردد حول امتحانات الفصل الرابع الابتدائي

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رفض الأخبار والمعلومات الخاطئة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائي خلاف ما أعلنت الوزارة لا اساس له من الصحه.

وشارك وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لمواقع تنشر أخيار مفبركة بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، حيث علق قائلا:"لا حاجة للتعليق ..كل ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائي خلاف ما نشرناه لا اساس له ولا صحة له ولا مرجعية له على الاطلاق.. الله المستعان".

وجاء في تلك الصفحات التي شاركها الوزير :" قرارا موحد لكل المحافظات إجراء عاجل لاختبار عشوائي لطلاب الصف الرابع الابتدائى بعد المهام الأدائية التي ينم استيعابهم لمعلومات المنظومة الجديدة". وجاء في الصفحة الثانية كالتالي:" التعليم تصدر قرار عاجلا بشأن إجراء بحث علمي لرابعة ابتدائي خلال العام الدراسي الحالي”.