جدة - نرمين السيد - وشهدت عين شمس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مع سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة. جاء ذلك وسط انتشار للمعدات الخاصة بشفط المياه، والتى تقوم بشفط مياه الأمطار أول بأول منعا لتجميع المياه بالشوارع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار وصقيع.. الطقس الآن فى عين شمس (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.