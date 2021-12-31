خلال زيارته للمنطقة الغربية.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسؤولى الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة، وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين.



كما شدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.