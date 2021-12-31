«دوت الخليج» يرصد تمركز سيارات الشفط بشوارع الجيزة لسحب مياه الأمطار (صور)

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جدة - نرمين السيد - وبدأت سيارات الشفط المنتشرة، فى القيام بعمليات سحب المياه لمنع ظهور أى تراكمات مع تواجد الخدمات لتنظيم حركة السيارات مرة أخرى، خصوصًا عند منطقتى فيصل والهرم.
من جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، بتكثيف جهود أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع حتى لاتؤثر على حركة المارة والمركبات بمختلف قطاعات المحافظة.
ودعت المحافظة المواطنين للبقاء فى المنازل، وعدم النزول إلا للضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة، واللوحات الإعلانية، وأصحاب المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية، واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.
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