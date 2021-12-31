جدة - نرمين السيد - استعدت الكنائس بالوادى الجديد، للاحتفال برأس السنة الميلادية، وذلك على مستوى الكنائس التابعة لايبارشية الوادى الجديد للأقباط الأرثوذكس، حيث تشهد الكنائس توافدًا للأقباط لآداء الصلوات وحضور القداسات والاحتفال برأس السنة الميلادية.





وقال القمص برثولماوس، راعى كنيسة العذراء مريم بالخارجة، فى تصريح، اليوم الجمعة، إنه سيتم إقامة صلوات وقداسات واحتفالات بمناسبة رأس الميلادية، ويترأس القداس الأنبا ارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات، بمقر مطرانية الأقباط بالوادى الجديد بحضور شعب الكنيسة والشمامسة والآباء الكهنة، وسط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. وفى نفس السياق، ستقام صلوات وقداس رأس السنة الميلادية بمقر كنيسة الشهيد مارجرجس بالداخلة وجميع كنائس المحافظة. وتشهد كنائس المحافظة إجراءات أمنية مشددة فى الشوارع المؤدية لها والمحيطة بها حيث تم فرض طوق أمنى ووضع حواجز وتعزيز الخدمات والتمركزات بمحيط الكنائس وذلك لضمان تأمينها أثناء الاحتفالات وآداء الصلوات وحضور قداس رأس السنة الميلادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنائس الوادى الجديد تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.