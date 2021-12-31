رغم برودة الطقس.. سيدة وطفلها يبيعان إكسسوارات الاحتفال برأس السنة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وحرصت السيدة ومعها طفلها الصغير، على الوقوف بجوار مجموعة من أدوات الاحتفال برأس السنة من أجل بيعها.
وتشهد محافظات الجمهورية اليوم وغدا حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مع تساقط للأمطار وانخفاض درجات الحرارة والتى تصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق.
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