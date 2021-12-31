إياد نصار يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل فيلم «الكاهن»: «بيكلم على نظرية المؤامرة»

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كشف الفنان إياد نصار تفاصيل عن فيلم «الكاهن» الذي يخوض بطولته إلى جانب النجمة درة ونخبة من نجوم ونجمات الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد الإطار الذي يدور حوله قصة فيلم «الكاهن» بطولة إياد نصار.

أوضح إياد نصار خلال لقائه مع كاميرا موقع «دوت الخليج» أن قصة الفيلم تدور حول نظرية المؤامرة على البشر، لافتًا إلى أنها فكرة جديدة لم تطرح في السينمات من قبل.

وتابع: "الفيلم شدني من أول نظرة وهو ممتع جدًا.. في متعة حقيقية هتحصل في الفيلم".

إياد نصار ينفي كونه مضطرب نفسيًا بفيلم الكاهن

وعن دوره في الفيلم أضاف:" أنا جزء من تركيبة المشروع في الفيلم "، مشيرًا إلى أن الأخبار المتداولة عن أن شخصيتة في العمل مضطربة نفسيًا ليس حقيقي.

وأشار إلى أن الإطار الذي يدور حوله الفيلم ليس رعب ولكنه يدور حول المجلس السري الذي ينظم العالم.

إياد نصار يكشف عن صعوبات تصوير فيلم «الكاهن»

كما كشف نصار عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير العمل قائلًا: "الفيلم أكشف فطول الوقت في حركة، والمناطق هي الصعوبة اللي فيه والجو الساقعة".

فيلم الكاهن يحقق نجاحات ساحقة

و حقق فيلم «الكاهن»، الذي يخوض بطولته عدد كبير من النجوم اللامعين في الوسط الفني، على رأسهم درة والفنان إياد نصار، نجاحات ساحقة في أول ليلة عرض، جعلته يتصدر شباك التذاكر في السينما المصرية.

وحقق فيلم «الكاهن» في مساء يوم الأربعاء، إيرادات بلغت 240 ألف جنيه، ليسحق جميع الأفلام السينمائية الموجودة في دور العرض الآن وهما: «برة المنهج، أبو صدام، مربع برمودة، ريتسا».

أحداث فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.

تعليق جمال سليمان حول فيلم الكاهن

أوضح جمال سليمان أهمية فيلمه الجديد «الكاهن» فقال في أحد التصريحات: "أهمية الفيلم تكمن في كونه يضم نجوم كبار وتشرفت بالوجود معهم، ومخرج هائل في حجم عثمان أبو لبن حقننا نجاحًا كبيرًا معًا في صديق العمر، والسيناريست محمد ناير، جهة انتاج محترفة تدرك قيمة العمل، موضوع الفيلم جديد على السينما العربية له علاقة بحاضرنا الان ومستقلنا، والحكاية لها جذور في التاريخ"، لافتًا إلى أن الكاهن يتحدث عن العالم المعاصر الذي نعيش فيه نحن ومن يحكمه في الحقيقة، ما هي سلاح المؤسسة الكهنوتية.