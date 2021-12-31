/669479/Happy-new-year-أجمل-رسائل-التهنئة-بالعام-الميلادي-الجديد

في الساعات الأولى من العام الجديد 2022، يقدم العديد من الأشخاص برقية التهاني للقارب والأصدقاء والأحباب، الأمر الذي يبحث عنه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستعين البعض بـ"جوجل" لمعرفة أفضل الرسائل التي ممكن أن يقدمها إلى صديق أو قريب من أجل التعبير عن السعادة في العام الجديد، الأمر الذي حرص على تقديمه موقع دوت الخليج إلى متابعيه خلال السطور التالية:

أجمل رسائل التهنئة بعيد رأس السنة

من أفضل العبارات التي ممكن أن ترسلها إلى الأقارب والأصدقاء، والدارج استخدمها في هذه المناسبة هي عبارة Happy new year 2022

وهناك العديد من الرسائل الأخرى التي ممكن أن يكتبها الشخص من خواطره أو تلقاء نفسه، وأيضًا يوجد بعض الرسائل المكتوبة المأخوذه من الشعراء الأدباء والتي تستخدم منذ سنوات طويلة.

قلبي يحمل أجمل التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قدوم عام جديد، وأتمنى لك الصحة والعمر الطويل، happy new year 2022.

لكل شخص أخطأت في حقه هذه السنة، ولكل من رأى مني تقصيرًا غير مقصودًا، أطلب منكم أن تسامحوني.

للغالي بس اللي بحبه ويحبني، كل سنة وأنت بصحة وسعادة، happy new year 2022.

بمناسبة السنة الجديدة، أهديك حب مليان بوسات، ونحطها على أحلى خد.. happy new year 2022.

لكل الحبايب والأقارب، يهنئكم سنة جديدة وأتمنى يكون فيها الخير والسعادة.

والبعض الآخر يتمنى أن يكون العام الجديد هو عام جمع لم الشمل مع من يحب، والبعض يتمنى للجميع عاما أفضل من سابقه، وهناك من يدعو لبلاده وأوطانه وللأمة.

اجمل عبارات راس السنه ٢٠٢٢

كل عام وأنت أجمل الذكريات يا صديق happy new year 2022.

أنا وقلبي فدى ليك، يحل عام وراء الآخر، وكل عام نحقق أحلام، وحلمي الدائم أن أراك بخير.

أنعم الله عليكم بنسائم رحمته، وجميل عفوه ومحبته، وفيض كرمه، سنة سعيدة عليكم يا أغلى الناس

تتسابق الأيام وتعدي السنين؛ وانت مثل ما أنت ثابت بالقلب والروح ؛ كل عام وأنت الحب الكبير؛ كل عام وانت أجمل ذكرياتي؛ كل عام وانت بخير.

happy new year 2022، جيت أهني مين يشاركني الحلم والأمنية؛ واطلب من ربي يحفظه لي هالسنة وكل سنة؛ ومن قلبي ارسل تهنئة بعيد راس السنة ؛ وكل عام وأنت بخير.

Happy new year 2022.. عبارات تهنئة بين الأصدقاء والأحباب

عجبت على أناس ترمي أحمالاً على الزمن ونسيت إنها من تجعل الزمن كابوس أو نسيم في الصيف.

الورود حياة المحبين فاحرص على اقتناء وردك البيضاء.

هلموا يا أصحاب نمرح فليس في الحياة أفضل من صديق يسأل عنك ويقف بجوارك وقت المحن فأجعل لصديقك وقتاً من حياتك الشاغلة بالصعاب و أنعم بدفء الحب الصادق.

كل عام وقلوبكم الصافية وأرواحكم النقية بألف خير ونعمة من الله، عام عصري بهيج ننسى فيه آلامنا ونستقبل فيه الخيرات بإذن الله.

يسعدني أن أستقبل برفقتكم عامًا جديدًا وأنا كلي أمل أن نحقق فيه كل ما لم يحالفنا الحظ في تحقيقه في السنة السالف كل عام وأنتم بخير.

أبارك لكم عامكم الجديد وأتمنى من جوهر قلبي أن يكون عام خير وهناء وسعادة ورخاء عليكم وعلى ذويكم يا أغلى الناس في الناس.

happy new year 2022، راحت سنة بكل أفراحها وأحزانها، وجايه سنة جديدة سعيدة علينا.. happy new year 2022.

قبل بداية العام الجديد.. اللهم اجعله عام العَوض الجميل وتحقيق الأمانى واستعادة اطمئنان الرُّوح بقدرتك يا ﷲ.

اللهم اجعل العام الجديد مليئًا بالسلام والطمأنينة والنور، اللهم عامًا بلا فجيعة ولا فقد ولا أحزان.

لا تُغرق العام الجديد بالتمنيات، تبقى الأعوام كما هى إن لم تتغير أنت.

عسى العام الجديد يعوضنا عن خيبات أعوامنا السابقة ويطيب جروحنا