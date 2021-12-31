حسين فهمي يكشف تفاصيل جديد بفيلم «الكاهن»..وهذه حقيقة مشاركته بمسرحية تجمعه بشقيقه

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حل يوم الأربعاء الماضي، العرض الخاص لفيلم «الكاهن»، بإحدى سينمات أكتوبر، والذي تم بحضور عدد كبير من أبطاله على رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي، والفنانة درة، والفنان إياد نصار وغيرهم.

دوت الخليج

وتحدث الفنان حسني فهمي، في حوار خاص مع موقع دوت الخليج عن تفاصيل جديد في فيلم الكاهن، بداية من هدفه، والقصة التي يريد توصيلها للجمهور إلى الصعوبات التي واجهتهم خلال التصوير.

وقال حسين فهمي لتحيا مصر: «بنتكلم عن حاجات تهم العالم والناس كلها لازم تشوفه، بنتلكم عن المؤامرة الكونية».

وأضاف: «في ناس بتقول هو انتو كل شوية تقولوا المؤامرة، بس إحنا لازم نعرض الموضوع ده».

المؤامرة الكونية محور أحداث فيلم الكاهن

وتابع: «بنتكلم عن الجماعات الي بتتحكم في الاقتصاد العالمي والسياسية العالمية والحروب والجماعات اللي بتتحكم في البشر».

حسين فهمي يشيد بمخرج فيلم الكاهن: «سبب في عدم وجود العراقيل أمامنا»

أما عن الصعوبات التي واجته خلال تصوير مشاهد فيلم «الكاهن» فأوضح حسين فهمي: «مكنش فيه صعوبات الحقيقة إننا متعودين على الصعوبات في شغلنا، كان فيه تعاون كبير أووي وزملا كويسين، عثمان أبو لبن سهل جدا في التعامل معاه ومخرج متميز».

أهمية الدور السر وراء انضمام حسين فهمي للكاهن

وكشف حسين فهمي خلال حواره مع دوت الخليج، سبب إنجذابه لدوره في «الكاهن»، فقال: «الموضوع، أنا عملت في مافيا دور صغير اووي، كان مشهد مهم، المهم عندي إني بقدم إيه».

حسين فهمي في حالة إذدهار فني..ولن يشارك في عمل يجمعه بشقيقه

ونفى حسين فهمي أنباء دخوله في أي أعمال مسرحية خلال هذه الفترة مع شقيقه الفنان مصطفى فهمي، مؤكدا أنها أنباء مغلوطة وغير صحيحة، مشيرا إلى أنه يواصل التحضيرات لفيلم جديد «الملحد»، ويتعاقد على فيلمين آخرين، فضلا عن مسلسله الرمضاني 2022، وعمل مسرحي مع المنتج محمد أمين.

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.