/669483/كورونا-يضرب-أبرز-نجوم-ليفربول-قبل-مواجهة-تشيلسي-بالدوري-الإنجليزي

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن وجود 3 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل معسكر الريدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأفادت تقارير صحفية أنه من المؤكد تم معرفة ثنائي مصاب بفيروس كورونا وهم، أليسون بيكر، حارس الفريق، وروبيرتو فيرمينو، مهاجم الريدز.

أما عن الإصابة الثالثة فلم يتم معرفتها حتى الأن، وسيتم معرفتها قبل مباراة تشيلسي الأحد القادم.

يذكر أن ليفربول سوف يفتقد لخدمات الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني، ونابي كيتا خلال الفترة المقبلة بسبب المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وسوف يغيب أيضا عن لقاء تشيلسي تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط الفريق بسبب الإصابة، فيما يستمر ديفوك أوريجي عن الغياب بسبب إصابة في الركبة.

ضربة قوية تصيب ليستر سيتي بعد الفوز على ليفربول بالدوري الإنجليزي

كشف الأيرلندي بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، عن غياب جيمي فاردي، عن الفريق في الفترة المقبلة، بعد حضوره في مباراة ليفربول أول أمس.

وأشار بريندان رودجرز في تصريحات له بشبكة سكاي نيوز، عن تدهور حالة جيمي فاردي في أوتار الركبة، بعد تعرضه لها أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة.

تصريحات بريندان رودجرز

قال بريندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لشبكة قنوات سكاي سبورتس": "جيمي لن يشارك، يمكن أن يغيب الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

وأضاف مدرب ليستر سيتي في تصريحاته: "إنها إصابة في أوتار الركبة، أراد الضغط "للمشاركة"، لكن الفحص ظهر على هذا النحو".

وأشار رودجرز إلى أنه شعر بجدول الأعياد المزدحم، وأن الطلبات الإضافية على اللاعبين بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا لعبت دورًا مهمًا في إصابة فاردي.

وأفاد رودجرز: "أعتقد أن عنصر الإرهاق في تلك المجموعة من المباريات ربما أدى إلى ذلك".

وأكمل: "اللاعبون ليسوا (روبوتات)، يعتقد الناس ذلك لأنهم يتلقون الكثير من المال، يجب أن يخرجوا ويلعبوا كل يوم من أيام الأسبوع، وهذا ليس هو الحال".

وواصل رودجرز: "لقد شعر بذلك في مباراة الكأس في ليفربول، حيث كانت آخر نصف ساعة أعاقت أدائه".

وأضاف: "لم نشركه في عطلة نهاية الأسبوع لمنحه أقصى قدر من الراحة - رغم أنه كان على مقاعد البدلاء لم يكن قادرًا على اللعب - وفي الليلة الماضية شعر بالألم في نهاية المباراة".

واختتم: "إنها مجموعة المباريات التي خضناها، ووقت التعافي جعل الأمر صعبًا عليه".