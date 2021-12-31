بعد سنة ونصف..أوكا وأورتيجا يعلنان تعاونهما في عمل غنائي جديد

/669484/بعد-سنة-ونصفأوكا-وأورتيجا-يعلنان-تعاونهما-في-عمل-غنائي-جديد

انفصل الثنائي الشهير المعروفان داخل الوسط الفني بأوكا وأورتيجا، والذي كانا السبب في ظهور عالم المهرجانات وتطورها على الساحة الفنية، منذ ما يقرب من سنة ونصف، في صدمة حادة للجمهور بعد معرفة هذا النبأ، ليصلحا الثنائي هذا الموقف بنبأ أكثر صدمة.

دوت الخليجيرصد تعاون أوكا وأورتيجا في عمل غنائي جديد بعد سنة ونصف انفصال

فاجيء أوكا وأورتيجا الجمهور، بفيديو بث مباشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، يعلنان فيه تعاونهما في عمل غنائي جديد من المقرر أن يطرحاه قريبا.

وأظهر الثنائي خلال الفيديو، حالة الصداقة الشديدة بينهما، لينفيا أي أخبار تحدثت عن وجود مشاكل بينهما، رغم انفصالهما فنيًا في وقت سابق.

مي كساب وحقيقة طلاقها من أوكا

من ناحية أخرى، أعربت الفنانة مي كساب عن استيائها من الأنباء التي تم تداولها مؤخرا والتي أفادت بانفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا، مشيرة إلى أنها تعتبر زوجها أهم جزء في حياتها.

وكتبت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “بطلو رخص بجد فشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويج إشاعات أكتر، نقيب الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”.

وتابعت كساب: “زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند ع الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير اتقو الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلو علينا وجمهور ارقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.

وشاركت مي كساب مؤخرًا في حكاية «عقبال عوضك» من الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام.

وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب