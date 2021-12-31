/669485/اسرة-تستغيث-بالرئيس-السيسي-لمنحهم-شقة-سكنية-للعيش-فيها-بالبحيرة

نفسي في مكان يجمعني انا واولادي من برد الشتا القارس، احنا ما جرين شقة والسقف بينز علينه مياه المطر، وممكن في اي لحظة يقع علينا، ومعنديش دخل غير اليومية بصرف منها علي أولادي ، بهذه الكلمات استغاث الموطن عبد الحميد فتحي شيبة من مدينة دمنهور محافظة البحيرة ويعول اسرة مكونة من 6 أفراد، بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء هشام امنه محافظ البحيرة، ويطلب بإغاثته وأفراد أسرته من موتٍ مُحقق أو هلاك وتشرد لعدم وجود سكن يأويهم.

استغاثة من مواطن مصري بسيط "عبد الحميد فتحي حسين شيبة" يبلغ من العمر 52 عام من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يعول اسرة مكونة من ٦ أفراد يستغيث باللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لمنحة وحدة سكنية تحمية من البرد هو وأسرته

أسرة تستغيث بالرئيس السيسي لمنحهم شقة سكنية للعيش فيها بالبحيرة

في البداية يقول المواطن عبد الحميد فتحي لموقع دوت الخليج، انا رب اسره من 6، أفراد واسكن في عقود مؤقته من ،20 سنه حتي الشقة التي اسكن بها بعقد مؤقت سنه واحده قيمه الايجار فوق استطاعتي والبيت ايل للسقوط وليس في استطاعتي أن اسكن في غيرها لأن الإيجارات والتأمين المطلوبة من أصحاب العقارات وهميه وانا ظروفي المادية لا تسمح، ولا يوجد لدي دخل ثابت غير اليومية التي انفقها علي اولادي لقوت يومي.

دوت الخليج

وأضاف المواطن عبد الحميد، قائلا : تقدمت بإستغاثات كتير لشكاوي مجلس الوزراء وتم الاستماع لشكوتي بطلب وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي بمحافظة البحيرة، لعدم قدرتي علي توفير مسكن يؤويني انا واسرتي.

وتابع شيبة انه تم الاستجابة وافادتي من مدير الاسكان في مجلس مدينه دمنهور بتوفير وحده سكنيه بعد بحث من التضامن الاجتماعي وتم عمل البحث، وإثبات احقيتي واني من الأسر الاولي بالرعاية بتاريخ 15/12/2020، وابلغني مسؤول الإسكان انه تم توفير وحدة سكنية لك من الإسكان الاجتماعي، ولكن تتوقف علي امضاء المحافظ، و من تاريخ الاستحقاق والي الان لم اتمكن من الوصول الي محافظ البحيرة لسماع شكوتي او الحصول علي الشقة.

وطالب الموطن عبد الحميد شيبة بتوصيل رسالته الي المسؤولين وعلي رائسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء هشام امنه محافظ البحيرة، بتوفير وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، قبل تشردي انا واولادي.