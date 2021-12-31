إعادة غلق مطعم مأكولات سورية بالعجوزة بعد فك الشمع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعاد حى العجوزة، غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير، بعد فك المنشأة المخالفة الشمع الذى تم وضعه عقب ضبط 375 كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالى 75 كجم دهون حيوانية، وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية، ولا يوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمى.





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