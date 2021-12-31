محافظة الفيوم تخصص 3 أرقام لشكاوى التضرر من الطقس السيئ (صور)

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وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن غرفة العمليات المركزية منعقدة على مدار الساعة، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مشيراً أن الغرفة على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفورى، حفاظاً على سلامة المواطنين.
وكشف أن المحافظ تابع مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومجالس المدن، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتسهيل حركة المشاة والسيارات، وشدد المحافظ على جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحى، وذكر أن العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام "2168041- 2168042 - 2168043".
يأتى ذلك فى إطار متابعة غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتداعيات الطقس غير المستقر، تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
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