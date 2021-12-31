شركة المترو تجتاز مراجعات المنح للحصول على عدد من شهادات الأيزو

جدة - نرمين السيد - اجتازت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مراجعات المنح للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة وشهادة الأيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية لمركزى تدريب العاملين بسرايا القبة وشبرا الخيمة وذلك للخطين الأول والثانى من خلال شركة الامريكيةOtabu Global Services Private Limited





ويأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، بالتحسين المستمر والمستدام لبيئة العمل والارتقاء بمستوى الجودة لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب. يذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، سبق وحصلت العام السابق على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزى للشركة. وتقوم الشركة بشكل مستمر بناء على توجيهات وزير النقل، بالإرتقاء بمستوى الصيانة بالشركة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والقيام بإجراء المراجعات اللازمة للحصول على شهادات الأيزو 9001 و45001 لورشتى صيانة الوحدات المتحركه للخطين الأول ثانى "طرة البلد وشبرا الخيمة" وذلك خلال الشهر المقبل.

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