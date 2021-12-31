الخشت يترأس اجتماع مجلس جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.





وفى مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة، بضرورة بدء الاستعداد لإمتحانات الفصل الدراسى الأول، مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين.

واستعرض مجلس الجامعة اقتراحًا بإنشاء صندوق لقبول تبرعات لرعاية الطلاب غير القادرين، وتبرع شركة مصر المقاصة بمبلغ 5 ملايين جنيه مخصصة للإعفاءات المقدمة لعلاج المصابين من حالات فيروس كورونا من غير القادرين بمستشفى قصر العينى الفرنساوى.

وناقش مجلس الجامعة، استحداث أقسام وبرامج جديدة بكلية الآثار، منها قسم ترميم الآثار العضوية، وقسم ترميم الآثار غير العضوية، وقسم الترميم المعمارى والحفاظ على المواقع والمبانى الأثرية، وقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وقسم تاريخ الفن.

كما ناقش مجلس الجامعة، تعديل مسمى اللائحة الأساسية والمالية لبرنامج الماجستير الأكاديمى البينى فى مجال الدراسات الدبلوماسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفى كلية طب قصر العينى تعديل مسمى درجتى الماجستير والدكتوراه الخاص بطب العائلة إلى طب الأسرة، و بكلية الطب البيطرى تغيير مسمى قسم الكيمياء الحيوية والتغذية إلى الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

ووافق مجلس الجامعة، على إنشاء برنامج ماجستير المعلوماتية الصحية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وتحويل وحدة مطبعة الجامعة بكلية الزراعة من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة خدمية تابعة للكلية.