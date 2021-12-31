الطقس فى بورسعيد.. أمطار غزيرة تضرب المحافظة ورفع درجة الاستعداد «صور»

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة بورسعيد حالة من الطقس السيئ، والتى بدأت أمس الخميس، حيث كانت هطول الأمطار متفاوتة الشدة زادت حدتها خلال الساعات الماضية بطريقة متواصلة دون توقف، ورفعت كافة أجهزة المحافظات درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طارئ.





كما شدد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيا للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور. ووجه محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومسئولى الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصا على حياة المواطنين. وفى نفس السياق، سارت حركة الملاحة داخل ميناء بورسعيد وفق المعدلات الطبيعية خاصة فيما يخص حركة دخول وخروج السفن، ولم تؤثر حالة الطقس على حركة تداول البضائع والحاويات داخل الموانئ.

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