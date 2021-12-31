رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. وكان رئيس الوزراء قد وجه التهنئة لجموع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير على المصريين جميعا، وأن يشهد إعلان خلاص البشرية كلها من جائحة " كورونا" نهائيا.

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